Deco satisfeito com a contratação de Vítor Roque: «É um jogador muito bom»

O Barcelona chegou a acordo com o Atlético Paranaense para a contratação de Vítor Roque, jovem avançado de 18 anos que assinou até junho de 2029. Deco, diretor desportivo do clube catalão, falou sobre o jogador que apenas deverá integrar o plantel em janeiro do próximo ano, continuando para já no Brasil. "Estou satisfeito porque ele é um jogador muito bom", disse o antigo internacional português à 'Marca'.Vítor Roque, que custou 61 milhões de euros aos cofres dos catalães, ainda não foi apresentado como novo jogador mas os blaugrana não têm pressa, pois o principal está feito. "É apenas uma questão do clube o momento em que será oficializado", acrescentou Mateu Alemany, diretor de futebol, após o jantar com Deco.