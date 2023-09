Deco tem João Neves e Dário Essugo debaixo de olho para o futuro do Barcelona

O jornal 'Sport' revela esta sexta-feira que João Neves e Dário Essugo estão a ser seguidos de forma bastante atenta pela estrutura diretiva do Barcelona. De acordo com o diário catalão, os médios de Benfica e Sporting são apostas de Deco para o futuro do clube culé, ainda que uma eventual investida não deva ser feita no imediato, especialmente por conta da falta de capacidade financeira do Barça para investir nesta fase.Para efeito de reforço do plantel no mercado de inverno, o 'Sport' explica que o Barcelona está atento a negócios de oportunidade, nomeadamente jogadores livres. Os nomes citados são os franceses Jean-Philippe Gbamin, de 27 anos, que deixou o Everton na temporada passada e ainda está sem clube, e ainda Josuha Guilavogui, também ele desvinculado desde que abandonou o Wolfsburgo na época transata.Voltando aos jovens portugueses, João Neves tem vínculo com o Benfica até 2028 e conta com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, ao passo que Essugo está ligado ao Sporting até 2025 e tem uma cláusula de 45M€.