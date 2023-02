Dembélé doa 100 mil euros e ajuda clube onde fez a formação a saldar dívidas

Ousmane Dembélé é esta segunda-feira notícia em Espanha e França por ter ajudado o clube da formação, o modesto Évreux Football Club 27 a saldar dívidas e a superar as complicações financeiras que atualmente atravessa com uma doação de 100 mil euros.

O gesto do internacional francês mereceu uma palavra do presidente do clube, Samuel Bragantino, que através das redes sociais do Évreux Football Club 27 sinalizou a atitude do craque do Barcelona.

"O presidente do Evreux Football Club 27, Samuel Brigantino, e Guy Lefrand, Prefeito de Evreux, gostariam de agradecer a Ousmane Dembélé pela sua generosidade e apoio financeiro ao clube neste período difícil. Formado no nosso clube, e um orgulho da cidade, Ousmane sempre apoiou o clube e hoje, com o apoio dos nossos treinadores e voluntários, permite-nos oferecer melhores condições aos nossos 700 atletas para praticarem a modalidade e seguirem os seus passos. Um gesto generoso que expressa o quanto Ousmane nunca perdeu de vista o clube que o formou. É um ato de grande valor para nós", pode ler-se no comunicado partilhado na página oficial do Facebook.

"Em nome da cidade de Evreux, somos imensamente gratos a Ousmane Dembélé e à sua família. Obrigado pela gentileza", concluem.