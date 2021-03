Dembélé e a difícil caminhada devido às lesões: «Desde 2017 sentia-me muito fraco»

Ousmane Dembélé parece ter ultrapassado o calvário das lesões e esta temporada perdeu 'apenas' 5 jogos do Barcelona devido a um problema muscular. Contratado ao Borussia Dortmund no verão de 2018, o avançado francês tem sido aposta do técnico Ronald Koeman, leva 9 golos e 4 assistências e não esconde a satisfação por poder dar o seu contributo à equipa.





"Este ano está a correr melhor. Melhorei muito ??com a ajuda dos preparadores físicos. A forma de treinar, a forma como os jogos são preparados... mudou tudo. Sempre quis ajudar muito meus companheiros mas, sinceramente, desde 2017 sentia-me muito fraco. Agora mudei fisicamente e sinto-me mais preparado para os jogos", explica o avançado francês, à 'Téléfoot'.O internacional gaulês, de 23 anos, diz ainda que as lesões acabaram por ajudá-lo a crescer. "Agora sinto-me bem comigo mesmo, depois de ter lutado contra todos os problemas físicos durante três anos. Mas são experiências de vida para serem levadas com um sorriso na cara", justifica.