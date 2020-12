Dembélé está de regresso aos treinos do Barcelona

Ousmane Dembélé está de regresso aos treinos e até já fez exercícios com bola. São boas notícias para Ronald Koeman e para o Barcelona: 12 dias depois de se ter lesionado no jogo contra o Cádiz, o internacional francês voltou a treinar no relvado, mostrando que a sua recuperação está a correr dentro do previsto.





Dembélé ainda não deverá fazer parte da lista de convocados para o jogo com o Valencia, na 14.ª jornada da liga espanhola, mas já poderá estar entre os eleitos para a partida frente ao Valladolid (na próxima quarta-feira) ou no jogo frente ao Eibar, a 29 de dezembro.Recorde-se que além de Dembélé o departamento médico do Barcelona tem em mão os casos de Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto.