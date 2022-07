Dembélé: «Estou muito feliz pela renovação. O Barcelona é o clube dos meus sonhos»

Depois de vários meses de negociações, Ousmane Dembélé vai mesmo continuar a ser jogador do Barcelona. O extremo internacional francês foi hoje apresentado como 'reforço' para a equipa de Xavi Hernández, pelo menos para as duas próximas temporadas (até 2024). Em cerimónia privada na Cidade Desportiva dos catalães, esteve também presente o presidente do clube, Joan Laporta, que assinalou a importância da continuidade craque e os esforços que Dembélé fez, a nível financeiro, para seguir no clube.

"Tenho uma enorme admiração pela qualidade que Dembélé tem como jogador, mas também como pessoa. Hoje é um dia muito importante para o Barcelona. Quero agradecer-lhe, muito especialmente, porque sempre quis continuar e fez um grande esforço para entrar na nova estrutura salarial devido às circunstâncias já conhecidas. Tem um talento extraordinário, incomparável, é muito específico e acrescenta-nos muito. O treinador quis-te desde o primeiro momento e sabe extrair de ti todo o talento que tens. Ainda podes dar mais. Este é um ano importante, temos de lutar por títulos já. É um dia muito emotivo. O treinador quer-te, mas o clube também", começou por dizer o presidente dos blaugrana, logo no início da cerimónia hoje realizada.

"Sinto-me muito feliz pela renovação. O Barcelona é, desde pequeno, o clube dos meus sonhos. Estou muito feliz. Estou ansioso para que comece a temporada para dar tudo. Existem muitas pessoas no clube que me ajudaram. Os meus primeiros três anos foram muito difíceis, mas agora sinto-me bem com a equipa, com a cidade e tenho a confiança do míster", atirou, confessando: "Continuar sempre foi a minha primeira opção. Sei que demorou algum tempo, mas agora estamos todos contentes. Estou ansioso para que tudo comece. Quero ganhar títulos, a Liga, a Champions... o meu sonho seria a Champions este ano e darei tudo para conquistá-la", terminou.