Dembélé foi chamado no Nápoles-Barcelona e apercebeu-se que não tinha... equipamento

As histórias com Ousmane Dembélé parecem não terminar, e esta quinta-feira, durante o encontro entre Nápoles e Barcelona (2-4) para a Liga Europa, o francês voltou a protagonizar um momento insólito. É que o extremo foi chamado por Xavi para ir a jogo aos 75 minutos e apercebeu-se que se tinha esquecido... do equipamento.Segundo os comentadores da 'Movistar', que estava a transmitir a partida, um membro da comissão técnica dos blaugrana foi obrigado a sair, ao aperceber-se do sucedido, a alta velocidade para o balneário para ir buscar a camisola do extremo.Dembélé foi lançado para substituir Aubameyang, numa altura em que o Barcelona já vencia de forma confortável (4-1). Politano acabaria por fazer o segundo golo da formação italiana aos 87 minutos, que de nada serviu às aspirações dos comandados de Luciano Spalletti.