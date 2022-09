Dembélé: «Vi-me obrigado a ficar no Barcelona»

Ousmane Dembélé atravessa um dos melhores momentos na carreira desde que chegou ao Barcelona. Revigorado pela chegada de Xavi Hernández ao comando técnico da equipa, o extremo internacional francês revelou esta quarta-feira, em entrevista à 'RMC Sport', que o treinador foi fundamental para a sua continuidade no clube, assumindo: "Vi-me obrigado a ficar".

"Com a confiança de Xavi, vi-me obrigado a ficar [no Barcelona]. Desejo muito que o Barcelona volte a ganhar a Liga dos Campeões. Há sete anos que o clube não vence. Renovação? Recordo-me de uma reunião entre mim e Xavi em dezembro. Disse-lhe que ia assinar o contrato", começou por dizer o ambidestro, que viu o seu profissionalismo ser colocado em causa vezes sem conta nos primeiros tempos com a camisola do Barcelona.

"Era jovem assim como todos os outros também o foram. Mas consegui sair dessa situação. Contudo, também não era o que toda a gente imaginava. Tinha que trabalhar para poder jogar e render. Queria estar curado, ter saúde para poder jogar e começar a render mais a pouco e pouco", contou, antes de falar do período em que foi devastado por uma série de lesões: "De 2017 a 2021 perdi muito tempo por causa das lesões. Sinto que perdi cinco anos da minha vida. Sofri muitas lesões nos tendões. Se não trabalhas, nunca conseguirás sair disso. Diziam-me que se eu não ganhasse força que seriam lesões que me deixariam mazelas. Com Koeman e Xavi tudo melhorou. Desde esse momento que nunca mais tive uma lesão. Cruzamos os dedos e continuamos a trabalhar. Estou bem, sinto-me bem no Barcelona e tenho a confiança de toda a equipa, do clube e estou feliz. Agora todo o mundo fala de futebol, e assim é melhor."

Já sobre o futuro no clube, Dembélé não esconde o desejo de levantar a 'orelhuda' pelo Barcelona. "Pessoalmente, o meu objetivo é ganhar a Liga dos Campeões pelo Barcelona. Que o Barcelona recupere a Champions. Quero ganhar títulos, a Liga, a Champions, isso é o mais importante", terminou.



Esta época, o criativo de 25 anos já leva dois golos e quatro assistências em oito jogos realizados.