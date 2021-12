Di María: «Estive muito perto de ir para o Barcelona para jogar com Messi»

Ángel Di María confessou que esteve muito perto de rumar ao Barcelona para jogar ao lado de Messi, com quem partilha balenário na seleção argentina e agora também no PSG."Estive muito perto de ir para o Barcelona. Se fosse era só para jogar com ele. Quando ele saiu [do Barcelona] eu estava feliz, foi a melhor coisa que me aconteceu. Jogar com ele é um sonho, é algo único. Se vissem o que ele faz nos treinos", assumiu à 'TNT Sports', mostrando todo o seu agrado após a conquista da sétima Bola de Ouro da carreira do compatriota."Este miúdo é louco. Sete Bolas de Ouro é uma loucura, é metade da carreira que fez e todas as outras bolas que deram aos outros. É o melhor do mundo, só lhe poderiam ter dado [o galardão] a ele", vincou Di María, que comentou ainda o discurso de Messi, após vencer o troféu, pedindo para que a Bola de Ouro de 2020, que acabou por ser cancelada, fosse entregue a Robert Lewandowski."É um homem com todas as letras. A forma como pediu, em frente a toda a gente, para que realizem a edição da Bola de Ouro de 2020, como se estivesse a falar com qualquer pessoa. Penso que o que ele fez foi fenomenal. Não sei se pensa como os outros, mas é natural, é assim. Gosta de jogar e de fazer o que faz . Penso que não se alimenta de outras coisas para ser o melhor ou para melhorar a cada ano. Tudo lhe sai de forma tão natural. Venceu a Bola de Ouro, porque é o melhor do mundo", sustentou.