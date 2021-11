Diretor desportivo do Barcelona viajou para Manchester com Bernardo Silva em vista

O Barcelona já olha para possíveis contratações no mercado de transferências de inverno e foi com isso em mente que Mateu Alemany viajou esta sexta-feira até Manchester, onde esteve reunido com os responsáveis do City com três jogadores na mira, segundo o 'Sport': Bernardo Silva, Raheem Sterling e Ferran Torres.O internacional português esteve associado aos blaugrana no último verão e, de acordo com o diário espanhol, o clube catalão está entre os emblemas favoritos do extremo, num campeonato que é descrito como o "destino preferido" de Bernardo Silva.A crise que o Barcelona está a viver acabou por inviabilizar o negócio, mas a hipótese volta agora a ser levantada com a ida de Alemany a Inglaterra. O dirigente dos catalães procura, ao mesmo tempo, convencer os citizens a baixar os valores pedidos por Sterling e Ferran Torres. No caso do inglês, o objetivo passa mesmo por um empréstimo até final da época. Contudo, avança a mesma fonte, o Manchester City só deixará sair Sterling a título definitivo ou numa cedência com opção de compra.