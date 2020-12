«É uma questão de tempo até se ver o Trincão do Sp. Braga»

Francisco Trincão só pensa em vingar no Barcelona. O jovem extremo vai aos poucos somando minutos na formação catalã, onde espera continuar e ter sucesso.





"Não penso em sair. Estou feliz aqui. É um sonho jogar no Barcelona e só penso neste clube. De certeza de que vou ficar. Se falta muito para se ver o Trincão do Sp. Braga? Não, é uma questão de tempo. Trabalho jogo a jogo e, com confiança, vou conseguir", disse o internacional português na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Ferencváros, para a Liga dos Campeões, frisando que "quer jogar todos os encontros".Trincão procura ainda o seu primeiro golo oficial pelo Barça mas não desespera: "Tento ajudar a equipa, seja com golos ou assistências. Com tempo, tudo irá correr bem e farei muitos golos pelo clube".