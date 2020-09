Eleições para a presidência no Barcelona vão decorrer a 20 e 21 de março

A direção do Barcelona chegou esta quinta-feira a acordo quanto à data para as eleições presidenciais do clube. De acordo com o divulgado pelo clube catalão, as próximas eleições vão decorrer a 20 e 21 de março de 2021.





O clube refere que "dadas as circunstâncias extraordinárias derivadas da pandemia de Covid-19, e para preservar a saúde das pessoas e incentivar a participação, o Conselho decidiu que essas eleições podem ser realizadas durante o fim de semana, e em vários locais espalhados pelo território, estando também disponível a opção de voto por correspondência.No comunicado divulgado esta quinta-feira, o Barcelona refere ainda que agendou para o próximo dia 25 de outubro uma assembleia geral ordinária, coincidindo com a data do encontro entre a formação catalã e o rival Real Madrid.