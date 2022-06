Elvis Coca falha transferência para o Barcelona após tweets polémicos a apoiar Real Madrid

1/7 Hosti tú....un bon amic m'ha inundat el telèfon amb captures (borrades) dl twitter dl flamant nou fitxatge merengue i fatxa, pel futbol base dl Barça. Ja veureu com.els #PalmerosFCB i #AmargatsFCB callaran mentres rebusquen en l'historial.d'altres... Fil pic.twitter.com/g2s5plmavc — Quim Molins (@qmolins) June 25, 2022

Elvis Coca, dirigente do Mirandés e que esteve ligado a uma transferência para o Barcelona, foi 'traído' por alguns tweets que escreveu entre 2012 e 2015 onde mostrava apoio ao Real Madrid, algo que, pelo menos até ao momento, parece afastá-lo de qualquer cargo nos blaugrana.Segundo explica o 'Sport', Elvis Coca iria ser responsável pela "captação de jovens para o Barça Atlètic [n.d.r.: equipa B do Barcelona]", cargo que já tinha desempenhado no Espanyol e no Sabadell."Em 2010, Dani Alves disse que falar de árbitros era cobarde. Agora, não se cala", é uma das mensagens em questão, sendo que outras, apesar de já terem sido apagadas ou não terem sido escritas por Coca, foram partilhadas pelo mesmo."Grande equipa de basquetebol que tem o Real Madrid. Grande Pablo Laso [treinador dos merengues]. Hala Madrid!", "chega de tantas ajudas. O que Rajoy nos tira, dá ao Barça. Lamentável", são duas das partilhas que o 'Sport' cita e que foram entretanto apagadas.