Em Espanha dizem que Ronaldo "pode ser a chave" para o Barcelona a contratar Dalot

O jornal catalão 'Sport' avança que a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United pode ajudar o Barcelona na contratação de Diogo Dalot.O clube espanhol está há muito de olho no lateral português, que teria em CR7 um dos seus melhores aliados no balneário dos red devils.Sem Ronaldo, escreve o mesmo jornal, Dalot pode ver com bons olhos a saída de Old Trafford.