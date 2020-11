Em Inglaterra garantem que o Man. City vai oferecer um pré-contrato a Messi em janeiro

O Manchester City vai voltar à carga por Lionel Messi em janeiro, na reabertura do mercado. Quem o garante é o jornal inglês 'Telegraph'. O clube estará a preparar-se para oferecer ao argentino um pré-contrato, para que se vincule aos citizens em 2021/22.





Messi, cujo contrato com o Barcelona termina no final desta época, esteve muito perto de deixar a Catalunha no último verão, mas acabou por permancer, depois de uma alínea do seu contrato, que supostamente lhe permitiria sair antes da data limite, ter gerado uma intensa discussão jurídica.O jornal escreve que os citizens vão tentar convencer o avançado a assinar, numa fase em que o Barcelona vai a votos.Recorde-se que, segundo as regras da UEFA, Messi pode comprometer-se com qualquer clube a partir de 1 de janeiro.