Empresa de agenciamento de Deco vai deixar de representar jogadores

A D20 Sports, a empresa de agenciamento de jogadores e treinadores de futebol detida por Deco, anunciou esta terça-feira a decisão de cerrar as suas "atividades relacionadas com a Gestão de Carreira de atletas de futebol e demais atividades desportivas".A decisão foi anunciada nas redes sociais da D20 Sports e, ainda que não seja revelado oficialmente, o motivo estará ligado à nova função de Deco no Barcelona, clube no qual irá assumir a função de diretor desportivo.Desta forma, a empresa detida pelo luso brasileiro, que até agora representava jogadores como Raphinha (que atua no Barcelona), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), Caio Henrique (Monaco) ou Tiquinho Soares (Botafogo), impede quaisquer conflitos de interesses relacionados com as funções do seu diretor.