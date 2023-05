«Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos...»: a mensagem de Raphinha contra o racismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. TMJ Vini Jr" Raphinha ?#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/F1DPyAMfVH — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 23, 2023

Raphinha também quis deixar uma mensagem contra o racismo esta terça-feira no duelo entre Valladolid e Barcelona. No momento em que foi substituído, o ex-Sporting tirou a camisola de jogo e mostrou uma outra onde se podia ler: "Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra."Nas costas da camisola, o extremo mostrou ainda apoio a Vinícius Júnior: "TMJ Vini Jr."