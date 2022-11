«És uma p... de uma vergonha!»: as palavras que Piqué dirigiu ao árbitro no seu último jogo

O árbitro que expulsou Gerard Piqué no último jogo da carreira do central do Barcelona, ontem, com o Osasuna, escreveu no relatório as duras palavras que o jogador lhe dirigiu ao intervalo e que justificaram o cartão vermelho direto."Uma vez finalizado o primeiro tempo, já no túnel de acesso aos balneários, dirigiu-se a mim nos seguintes termos: 'Viste o canto que nos marcaste? És o árbitro que nos f... mais'", relatou Gil Manzano.O árbitro acrescenta que, mesmo depois de ver o vermelho, Piqué não ficou por aqui: "Uma vez comunicada ao delegado do clube a expulsão, o jogador continuou a repetir as mesmas expressões descritas anteriormente, tendo sido introduzido no seu balneário pelo pessoal do seu clube, enquanto se dirigia a mim nos seguintes termos: "És uma p... de uma vergonha, p... que te pariu!'"Piqué, que estava no banco, saltou para o relvado mal o árbitro apitou para o intervalo e interpelando-o sobre as suas decisões. O juiz não quis ouvir o que o central lhe dizia e seguiu para o balneário, sempre com o jogador atrás.O central despediu-se dos relvados sem sequer entrar em campo e com um cartão vermelho. Igualou as 11 expulsões de Stoichkov, o jogador com mais cartões vermelhos na história do Barcelona.