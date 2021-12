Espanhóis avançam que Ansu Fati vai desfalcar o Barcelona para a 'final' com Bayern Munique

Xavi Hernández não vai poder contar com Ansu Fati para o encontro de quarta-feira com o Bayern Munique e que decidirá o futuro do Barcelona na Liga dos Campeões. A informação é avançada pelo 'Mundo Deportivo' que dá conta de que o extremo espanhol continua sem treinar com o restante plantel, depois da lesão na coxa sofrida no início de novembro, pelo que dificilmente estará apto para a partida em Munique.Para além disso, o próprio treinador do Barcelona já fez questão de reforçar que o regresso de Ansu Fati será feito com calma, de forma a evitar uma possível lesão mais grave.Mas nem tudo são más notícias para Xavi, já que Ousmano Dembélé está apto para dar o contributo à equipa naquela que é uma verdadeira 'final' para os catalães, que disputam com o Benfica o 2.º lugar do grupo E. Recorde-se que os blaugrana precisam de vencer os bávaros para seguirem para os 'oitavos' da prova milionária, ou então esperar que o Benfica não derrote o Dínamo Kiev na Luz.