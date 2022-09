Espanhóis avançam que Barcelona introduziu "cláusula de medo" aos contratos dos jogadores emprestados

O Barcelona introduziu uma "cláusula de medo" nos contratos dos jogadores emprestados a partir desta época, segundo o jornal 'Sport'. Este acordo dita que os futebolistas cedidos não podem defrontar o emblema da Catalunha durante esse período, sob pena de o seu novo clube emblema ter de pagar uma 'multa', cujo valor não foi revelado, aos blaugrana.O principal visado desta medida acaba por ser, para já, Nico González, visto que foi emprestado aos espanhóis do Valencia. Por ser ilegal proibir um jogador de atuar, esta norma é a solução encontrada pelo Barcelona.O referido diário espanhol lembra ainda que esta medida não é única no futebol do país vizinho. Também o Real Madrid já adotou esta norma, depois de Fernando Morientes ter contribuído para a eliminação dos merengues na Liga dos Campeões 2003/04, quando estava ao serviço do Monaco. Por esse motivo, Raúl de Tomás (Rayo Vallecano), Marcos Asensio e Lucas Vázquez (Espanyol), Borja Mayoral (Levante), Pedro Léon (Getafe), entre outros, não defrontaram o clube madrileno quando foram cedidos aos emblemas mencionados.