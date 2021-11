Espanhóis avançam que Barcelona pretende rescindir com Umtiti

O Barcelona pretende avançar para a saída de Samuel Umtiti já na próxima janela de transferências, uma vez que o defesa francês não entra nos planos de Xavi Hernández, avançam os espanhóis do 'Sport'.O internacional gaulês, de 28 anos, ainda não somou qualquer minuto pelo Barça num jogo oficial esta temporada e, a juntar ao baixo rendimento desportivo, o elevado salário que aufere é outro dos motivos que faz o clube catalão, a contas com uma crise financeira, estudar a saída do jogador que ainda tem contrato até junho de 2023.Os responsáveis dos blaugrana ainda procuraram junto de Umtiti baixar o seu vencimento - tal como aconteceu com Piqué por exemplo - mas não chegaram a acordo.