Espanhóis avançam que Busquets vai deixar o Barcelona no final da temporada

Sergio Busquets não vai continuar no Barcelona na próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', o experiente médio-defensivo, de 34 anos, já informou o clube que irá cumprir o contrato - termina a 30 de junho deste ano - e colocar um ponto final na ligação que dura desde 2008, há 15 anos.Fica agora por perceber qual será o timing escolhido pelo próprio jogador e pelo clube para oficializar a sua saída.Pelo Barcelona, Sergio Busquets conquistou três Ligas dos Campeões, três Supertaças Europeias, três Mundiais de Clubes, sete Supertaças de Espanha, sete Taças do Rei de Espanha e ainda oito campeonatos, estando muito perto do nono título da Liga espanhola.