Espanhóis avançam que Deco é o favorito a assumir cargo de diretor desportivo do Barcelona

Deco, antigo internacional português, é o grande favorito a ocupar o cargo de diretor desportivo do Barcelona, o qual ficou vago após a saída de Mateu Alemany. A informação está a ser avançada esta quarta-feira pela rádio RAC-1.O ex-jogador, que passou pelo Barcelona e também pelo FC Porto, entre outros clubes, trabalha os catalães, desde que Joan Laporta assumiu a presidência em 2021. Deco, atualmente com 45 anos, é o responsável pelo mercado do clube espanhol no Brasil e em Portugal. O antigo médio é também o empresário de Raphinha e teve influência na chegada do ex-Sporting à Catalunha, assim como na transferência de Aubameyang.Recorde-se que Deco representou o Barcelona, como jogador, entre 2004 e 2008, tendo conquistado dois campeonatos espanhóis, outras tantas Supertaças e ainda uma Liga dos Campeões.