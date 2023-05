Espanhóis avançam que Deco já prepara a próxima temporada do Barcelona

Com o título da presente temporada muito perto de ser conquistado, o Barcelona já terá começado a planear a próxima época. Deco, ex-internacional português, é o principal candidato a assumir o lugar do atual diretor desportivo do clube, Mateu Alemany, que ao que tudo indica estará de saída para os ingleses do Aston Villa.

De acordo com o programa 'Què T'hi Jugues' da Cadena SER, o ex-jogador luso já teve a primeira reunião com Xavi Hernández, onde o treinador do Barcelona terá indicado quais as suas preferências para a próxima temporada, elencando os jogadores que estariam mais perto da saída, os alvos para reforçar o plantel e ainda as possíveis renovações de contrato.

Segundo a mesma fonte, o clube está ainda à espera do 'ok' da La Liga ao plano de viabilidade económica e financeira do Barcelona, resposta que deverá chegar durante a próxima semana, para ver como o clube poderá atuar no mercado de transferências no verão.