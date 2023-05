Espanhóis avançam que Mateu Alemany vai continuar no Barcelona

Mateu Alemany vai, afinal, seguir no Barcelona. O diretor para o futebol dos blaugrana terá pedido a Joan Laporta, presidente do clube, para cumprir o seu contrato com o Barça - que termina apenas no próximo ano (2024) - depois de ver 'cair' as negociações com o Aston Villa.

O jornal espanhol 'Marca' adianta que esta alteração de última hora não coloca em causa a ida de Deco para o Barcelona, com quem Mateu Alemany já se terá reunido durante esta quarta-feira na Cidade Desportiva Joan Gamper.

Ao que tudo indica, o ex-internacional português, que era visto como candidato para ocupar o lugar que ficaria de vago com a saída de Mateu Alemany para o clube da Premier League, irá agora trabalhar juntamente com o dirigente espanhol, isto caso a continuidade de Alemany se concretize.