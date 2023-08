Espanhóis avançam que Talisca foi oferecido ao Barcelona

O 'Sport' avança, esta terça-feira, que Anderson Talisca foi oferecido ao Barcelona nos últimos dias e que o nome do brasileiro agrada aos responsáveis catalães.Segundo a mesma fonte, a equipa orientada por Xavi continua à procura de um criativo e, depois de falhar as contratações de Bernardo Silva e Neymar e de ver João Félix cada vez mais longe, a formação blaugrana está atenta à situação do brasileiro, companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr.Talisca, de 29 anos, tem contrato com a equipa saudita até 2026. Formado no Vasco da Gama e no Bahia, mudou-se para o Benfica em 2014 e deixou as águias em 2019, com empréstimos a Besiktas e Guangzhou pelo meio.