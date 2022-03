Espanhóis garantem que Barcelona vai avançar por Dani Olmo... mas só em 2023

Dani Olmo está no radar do Barcelona, clube onde fez a formação. Ainda assim, de acordo com o 'As', os catalães só vão iniciar as negociações pelo jogador do Leipzig no verão de 2023, de forma a possibilitar um negócio a um preço mais reduzido, tendo em conta a atual situação financeira do clube espanhol.O internacional espanhol, de 23 anos, é um dos jogadores que constam na lista de reforços para 2023. Por ser conhecedor da filosofia catalãs, visto que esteve na Academia dos balugrana entre 2012 e 2014, Olmo é visto como uma mais-valia para o projeto de reestruturação do plantel, levado a cabo desde a chegada de Xavi Hernández ao comando técnico.Os 60 milhões de euros que o Leipzig pede para libertar o jogador, tornam o negócio pouco provável já este verão. Assim sendo, a direção do Barcelona pretende esperar mais uma época e contratar o espanhol por um valor mais baixo, já que o contrato com o Leipzig termina em junho de 2024.