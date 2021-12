Ex-jogador do Barcelona sem saudades de Koeman: «Disse-me que eu contaminava o grupo»

Junior Firpo não guarda boas memórias dos tempos em que trabalhou com Ronald Koeman no Barcelona. O lateral-esquerdo, que no último verão mudou-se para o Leeds, contou no programa 'Què T'hi Jugues', da Cadena SER, como foi trabalhar com o holandês."Cheguei a perder o entusiasmo pelo futebol e dei-me conta da importância da família. Havia coisas no Koeman que não entendia e em certos momentos pareciam falta de respeito para comigo e com os meus companheiros. Não entendia por que motivo no dia a seguir a um jogo, quando nós, os suplentes, treinávamos, ele ficava na sua sala. Se sou suplente e tenho de lhe mostrar coisas...", explicou o jogador.Firpo reconhece que chegou a falar com Koeman sobre a sua situação na equipa. "Se lhe pedia explicações, começava a mentir. Disse-me coisas que não fazem sentido, que treinava mal, que contaminava o grupo... Perguntem a quem quiserem a ver se alguém do plantel diz isso de mim."E prosseguiu, magoado. "Não sei o que significa isso de eu contaminar suponho que se referia à minha atitude. Não sei em que sentido um miúdo que acaba de chegar pode contaminar um grupo que ganhou tudo e que esteve no clube durante toda a vida. A minha opinião não vai mudar a maneira de eles treinarem absolutamente em nada."Agora, sente-se bem a trabalhar com Marcelo Bielsa no Leeds. "Não víamos vídeos dos adversários com o Valverde, com Quique [Sértien] ou com o Koeman. Com Bielsa vemos muito, é de um extremo a outro."