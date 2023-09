Exames confirmam: Raphinha falha jogo da Liga dos Campeões com o FC Porto

Raphinha lesionou-se no jogo de ontem frente ao Sevilha - vitória do Barcelona por 1-0 - e vai falhar o encontro da 2.ª jornada da Liga dos Campeões com o FC Porto, na próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão (20 horas).Os exames médicos feitos ao extremo brasileiro este sábado concluíram tratar-se de uma lesão no bíceps femoral da perna direita, sublinhando os catalães que o jogador "está fora de ação e que a sua evolução determinará a sua disponibilidade". A imprensa espanhola fala já numa paragem entre três e quatro semanas.