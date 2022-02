Fàbregas descontente com críticas a Messi: «É um jogador que pode deixar-te no chão num segundo»

Cesc Fàbregas não gostou de que Messi tivesse sido alvo de críticas após a vitória do PSG diante do Real Madrid, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Li coisas de pessoas que não devem tê-lo visto jogar contra o Real Madrid. Fez um bom jogo. Deixou Mbappé sozinho, na primeira parte, com um passe que nenhum outro dos 21 jogadores em campo seria capaz de fazer. Falhou um penálti. E então? Julgá-lo por isso parece-me ridículo. O futebol vai para além disso. Courtois é um guarda-redes fantástico", frisou o médio do Monaco, em entrevista ao 'Mundo Deportivo', acerca de um jogo em que considerou que o PSG "jogou com nunca antes" numa noite em que se notou a "transcendência".O internacional espanhol, de 34 anos, que foi companheiro de equipa de Messi no Barcelona mostrou não ter dúvidas de que o melhor do argentino ainda está para chegar."Lembro-me do primeiro ano de Luis Enrique em que [Messi] foi muito criticado. Fez-se uma crise de tudo aquilo. E o Barça acabou por conquistar o triplete. Agora algo semelhante pode acontecer. Entendo que os programas têm de vender, mas estamos a falar de um jogador que pode deixar-te no chão num segundo. Com Messi tens de ter cuidado, por precaução", lembrou, acrescentando: "Messi fica feliz quando vence, quando marca e quando consegue ser decisivo. É por isso que ele é quem é há 15 anos. O mais parecido com ele é Cristiano Ronaldo, mas nunca vi ninguém como ele."Questionado sobre o que o Barcelona signifca para Messi, Fàbregas não teve dúvidas. "O Barça é tudo para Leo. A caminhada de agora no PSG foi um ponto final, mas ele voltará algum dia. Ele é grato pela vida ao clube", apontou.Numa longa entrevista, na qual também se falou da carreira do médio espanhol, Fàbregas não esqueceu José Mourinho, que o treinou no Chelsea, quando questionado acerca dos técnicos que mais o marcaram."Foram muitos. Del Bosque, Luis Aragonés, Conte, Mourinho, Guardiola. Aprendi muitas coisas boas com todos eles", destacou.