Ferran Torres abandona Manchester City e assina cinco épocas pelo Barcelona

O futebolista espanhol Ferran Torres, colega de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva nas últimas duas épocas no Manchester City, abandonou o clube inglês e vai atuar no Barcelona, anunciaram hoje os dois emblemas.

No seu site oficial, o Barcelona revelou que o extremo de 21 anos assinou um contrato por cinco épocas, até junho de 2027, e que foi fixada uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

Ferran Torres, que tem 22 jogos e 12 golos pela seleção espanhola, vai ser apresentado em 03 de janeiro, em Camp Nou, altura em que reabre o mercado de transferências.

Também no seu site oficial, o Manchester City, que é adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, confirmou a saída definitiva do jogador para o Barcelona, destacando a sua importância no título inglês conquistado em 2020/21, na sua temporada de estreia no clube.

Formado e com início da carreira profissional no Valência, Torres abandona os 'citizens' com um total de 43 jogos e 16 golos pelo clube inglês, tendo apenas atuado em sete encontros esta época devido a uma lesão sofrida em outubro, ao serviço da seleção espanhola.