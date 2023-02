Ferran Torres revela ter recorrido a psicólogo: «Entrei num poço sem fundo, não sabia como sair»

Ferran Torres foi um dos destaques positivos do Barcelona diante do Cádiz, mas o avançado espanhol nem sempre teve motivos para sorrir. Em conversa informal com a imprensa catalã, o jogador do clube catalão revelou ter recorrido à ajuda de um psicólogo para "sair de um poço sem fundo", no qual 'entrou' depois de ter sofrido uma lesão na pré-época."Foi nesse momento que decidi trabalhar com um psicólogo. Entrei num poço sem fundo, não sabia como sair. Não estava com confiança e tudo me afetava. Foi uma experiência muito amarga, mas também dos melhores momentos porque sinto-me mais forte agora", contou o internacional espanhol."Estava demasiado obcecado com o golo e não em jogar. Antes pensava mais em marcar, mesmo que não jogasse bem. Agora aprendi a sair, desfrutar e, a partir daí, as coisas saem naturalmente", reconheceu.Ferran Torres destacou ainda a importância que Xavi Hernández teve na sua mudança do Manchester City para o Barcelona em janeiro de 2022. "Não foi valorizado o facto de ter chegado num momento muito complicado, com a equipa em 9.º na La Liga e depois sendo um dos que ajudou a equipa a classificar-se para a Liga dos Campeões. Não se pode dizer 'não' ao Barça. O treinador chamou-me porque queria que viesse ajudar a equipa", frisou.