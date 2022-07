Ferran Torres: «Sabemos que Lewandowski quer vir para o Barcelona»

Após desfrutar do merecido descanso nas últimas semanas, Ferran Torres foi até ao seu "Campus" passar um dia com as centenas de crianças que o frequentam e não deixou de falar na atualidade do Barcelona e do tema quente que marca este mercado: vai ou não Lewandowski ser blaugrana?"Sabemos do jogador que o Lewandowski é, e sabemos também que quer vir para o clube. Marca muitos golos e esperemos que chegue o acordo entre o Bayern e o Barcelona", afirmou.No que diz respeito aos rumores de Carlos Soler e Jose Gaya, ambos jogadores do Valencia, poderem também reforçar o Barça, o internacional espanhol acredita que ambos encaixariam bem no plano de Xavi. "Entre os jogadores não falamos dessas coisas. Oxalá o Carlos (Soler) consiga ajudar o Valencia, que é, tal como para mim, a sua casa. É um jogador top e tem a capacidade necessária para jogar no Barça. São jogadores, tanto ele como o Gaya, que sabem jogar com espaço, e encaixariam muito bem."