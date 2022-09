FIFA vai indemnizar Barcelona depois de Ronald Araujo se ter lesionado pela seleção

O Barcelona foi a equipa mais afetada por esta pausa para os jogos das seleções. Memphis Depay, Frenkie de Jong, Jules Koundé e Ronald Araujo são os jogadores que regressaram ao clube da Catalunha lesionados, sendo que o caso mais grave é mesmo o do defesa uruguaio, que será operado.Ainda não se conhece o tempo de paragem do defesa, mas, como sofreu uma lesão que o deverá afastar dos relvados durante mais de 28 dias, a FIFA vai compensar monetariamente o Barcelona até que o jogador regresse aos treinos. O valor máximo diário sempre que uma lesão ultrapasse esse período de tempo é de 20 458 euros, segundo a 'Marca'.Este montante foi aprovado em 2018 pelo plano de proteção dos clubes e vai continuar em vigor até ao último dia de 2022. O valor a receber pelos clubes varia, dependendo do salário fixo do futebolista e sem contar com as variáveis presentes no seu contrato. A FIFA paga, no máximo, 7,5 milhões de euros, se um jogador ficar parado durante um ano.