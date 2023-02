Filho de Ronaldinho Gaúcho segue as pisadas do pai e assina pelo Barcelona

João de Assis Moreira, filho de Ronaldinho Gaúcho, terá assinado um contrato de formação com o Barcelona. A revelação foi feita pelo pai, ex-internacional brasileiro e uma das figuras do clube, em declarações à 'RAC1', da Catalunha, à margem da Gala do Desporto do jornal 'Mundo Deportivo'.

"Nunca estive afastado do clube. O Barcelona faz parte da minha vida. Levo o Barcelona comigo para todo o lado a que vou. Com a chegada do meu filho ao Barcelona estarei mais presente que nunca", revelou o brasileiro.

Nascido a 22 de fevereiro de 2005, João de Assis Moreira, de 17 anos, estava no clube espanhol a realizar testes desde o início do ano, depois de ter rescindido contrato com o Cruzeiro.

O jovem avançado tem passaporte espanhol e está representado pelo tio, Roberto de Assis.