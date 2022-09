Foi por uma unha: Bellerin inscrito pelo Barcelona a... 85 segundos do fim

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bellerín returns home and signs until 30 June 2023#MadeInLaMasia ?? — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022

Os mercados de transferências são pródigos em grandes negócios, autênticas 'bombas' que apanham de surpresa o mundo do futebol, mas também há quem apanhe valentes... sustos. Veja-se o caso de Héctor Bellerín, que reforçou o Barcelona neste último dia de mercado. O lateral-direito espanhol de 27 anos foi oficializado pela turma blaugrana, sendo que a sua 'papelada' só entrou a... 85 segundos do limite de inscrições. Foi mesmo por uma unha.Héctor Bellerín, que na última temporada foi emprestado pelo Arsenal ao Bétis, ainda tinha mais um ano de contrato com o clube londrino, mas conseguiu chegar a acordo para a rescisão e assim mudar-se de malas e bagagens para o seu país natal, regressando ao Barcelona, onde esteve nos escalões de formação. Bellerín assinou até 2023 e terá uma cláusula de resicsão de 50 milhões de euros.