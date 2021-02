«Foi quem mais incomodou a defesa do Alavés»: espanhóis reagem ao 'bis' de Trincão

Francisco Trincão marcou dois golos na estreia a titular pelo Barcelona, na goleada (5-1) deste sábado dos blaugrana na receção ao Alavés, em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola.

O jovem internacional português abriu o marcador aos 29 minutos, após um passe de Ilaix Moriba, marcou o quarto da formação orientada por Ronald Koeman numa jogada de oportunidade e só não fez o hat-trick porque viu, aos 89', o árbitro da partida negar-lhe o golo por fora-de-jogo.

Eis a análise dos principais meios desportivos espanhóis à exibição de gala do craque português.

'Marca'

"O português substituiu Dembelé, que descansou a pensar para a Champions, na ala direita do ataque culé. Foi à procura do golo logo ao minuto três, com um remate que saiu um pouco à esquerda de Pacheco [guarda-redes do Alavés]. Aos 30 minutos marcou após um remate forte de esquerda após um passe de Ilaix Moriba e aos 74' após uma defesa de Pacheco [a remate de Messi]. É a segunda partida consecutiva a marcar na La Liga."

'Mundo Deportivo'

"O golo frente ao Betis deu protagonismo a este extremo que é apreciado por Koeman. Voltou a 'picar o ponto' com um remate de esquerda."

'Sport'

"Desde a direita, foi o avançado que mais incomodou a defesa do Alavés no início da partida. O português procurou vezes sem conta o um contra um, tanto que o primeiro golo surgiu de uma jogada assim. O português foi assistido por Ilaix para inaugurar o marcador. Na segunda parte não apareceu tanto mas esteve no momento certo para aproveitar uma bola inicialmente defendida por Pacheco aos pés de Messi e assinou o seu primeiro 'bis' como blaugrana."

"Primeiro 'bis' para a La Liga depois de ter marcado ao Betis. Uma boa notícia para o português, que vem aumentando a sua confiança e quer cada vez mais."