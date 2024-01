Frenkie de Jong não esconde ambição: «Se estás numa competição, estás para vencer»

Frenkie de Jong atingiu a marca de 200 jogos com a camisola do Barcelona no encontro com o Unionistas (vitória por 3-1), jogo dos oitavos de final da Taça do Rei. Após chegar ao número redondo, o jogador holandês não escondeu o orgulho pelo feito e a ambição que os blaugrana têm para o que resta da época.





"Estou muito orgulhoso de chegar aos 200 jogos pelo Barcelona. Significa muito para mim, mas acho que ganhar troféus é mais importante do que acumular jogos", começou por dizer apontando... ao título: "Depende do Real Madrid e do Girona [na frente do campeonato] e não podemos fazer nada a esse respeito. Se melhorarmos algumas coisas temos boas hipóteses de vencer muitos dos jogos que nos restam. Acho que ainda podemos lutar pelo campeonato".

A Liga dos Campeões é outra das provas na mira do médio - o Barcelona vai defrontar o Nápoles nos oitavos de final: "Se estás numa competição, estás nela para vencer. O Nápoles é uma equipa muito boa. São os campeões de Itália e têm jogadores muito bons e de primeira classe. Queremos a qualificação e faremos o possível para passar à próxima fase".