Frenkie De Jong treinou com bola até não poder mais

De quarenta em Amesterdão, Frenkie de Jong, holandês do Barcelona, aproveitou até ao último momento para treinar sozinho com bola... num campo mesmo ao lado de sua casa.

Até ao último momento porque os Países Baixos permitiam a prática de desporto se se respeitassem as regras de segurança, algo que já não acontece, pois as autoridades aplicaram medidas mais rígidas, com as saídas de casa a serem apenas permitidas por motivos essenciais. Posto isto, o médio, de 22 anos, não sai de casa.



De Jong foi apanhado a saltar o portão desse mesmo campo em que treinava, mas explicou a situação: "Era apenas para evitar o contacto com as pessoas. Decidi saltar para não ter que esperar que o fossem abrir, o que poderia levar outras pessoas para esse campo."



Agora, já sem poder jogar futebol no seu país Natal, o craque que se transferiu do Ajax para o gigante catalão no início desta temporada a troco de 75 milhões de euros (+11 em variáveis) já só deseja que tudo se resolva para voltar a Espanha e reiniciar o campeonato.