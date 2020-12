Futuro de Messi pode estar no Barcelona

Lionel Messi admite sentir-se bem em Barcelona, depois de ter manifestado vontade de sair no último verão. O astro argentino concedeu uma entrevista ao canal espanhol La Sexta, que será exibida hoje à noite, mas Jordi Évole, jornalista que o entrevistou, já publicou alguns excertos da mesma nas redes sociais. Este foi um dos assuntos que já revelou. “Passei muito mal no verão, por causa do final da temporada e do que aconteceu. Isso arrastou as coisas para o início da época, mas agora sinto-me bem, confiante e animado”, confessa Messi, prosseguindo: “O clube atravessa um momento difícil, tanto a nível de equipa como de organização, mas estou confiante.”

O contrato que liga o avançado aos catalães termina em junho de 2021, e por isso é grande a expectativa para perceber se este vai deixar alguma pista sobre o seu futuro. Uma dúvida que apenas poderá ser dissipada quando a entrevista for transmitida, já que Évole não se pronunciou acerca disso.

Desde que se estreou pela formação principal do Barcelona, Messi foi treinado por oito técnicos diferentes. Ao escolher aquele que mais o marcou, o argentino elege dois. “Guardiola tem algo especial. Faz-nos ver as coisas de uma certa forma... como prepara os jogos, sobretudo a nível defensivo e por onde havia de atacar. Tive o azar, entre aspas, de forma quase seguida, Guardiola e Luís Enrique, os dois melhores. Ter os dois tão seguidos e tão rápido fez-me crescer muito no futebol e na sabedoria tática”, apontou.

Uma conversa na qual também foi abordada a vida pessoal do internacional argentino. “Sou um privilegiado por tudo o que tenho e vivi, mas há momentos em que gostaria de ser anónimo e poder desfrutar de ir a um mercado, um cinema ou um restaurante, principalmente quando estou com os meus filhos”, admitiu.