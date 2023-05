Gavi: «Quero ficar no Barcelona. É o clube dos meus sonhos»

Gavi reconfortou os adeptos do Barcelona acerca da sua permanência no clube. Em declarações ao MovistarFutbol, o jogador garantiu que não pretende explorar outras opções e que aguarda que a La Liga registe o seu contrato, após diversas complicações na oficialização do mesmo.Enquanto não é conhecido qualquer parecer, a especulação em torno do futuro do jogador tem aumentado. Todavia, Gavi diz estar confortável. "Desde muito jovem que quero ficar no Barça. É o clube dos meus sonhos, digo sempre isso e estou tranquilo", afirmou.Além de ser uma das peças mais importante do conjunto do treinador espanhol, o jogador de 18 anos é um dos mais jovens promissores na Europa.