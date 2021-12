Gavi superou registo de Messi com este golaço frente ao Elche: veja o vídeo

Gavi continua a escrever com letras douradas o seu ainda curto percurso no futebol profissional. O jovem internacional pela Espanha assinou este sábado mais uma exibição de encher o olho pelo Barcelona, marcando um golaço no triunfo (3-2) dos culé na receção ao Elche, em jogo da 18.ª jornada do campeonato espanhol.

O jovem craque que tem, a par de Pedri, a duríssima missão de fazer esquecer um tal de Lionel Messi, deixou dois adversários para trás com uma receção sublime (e orientada) de calcanchar, driblou um terceiro jogador do Elche e ainda atirou a contar aquele que era o segundo golo do Barcelona na partida.





.@LaLiga | FC Barcelona 2-0 Elche



Que jogada de Gavi e que golo



— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 18, 2021

Com este golo, Gavi tornou-se o terceiro mais jovem de sempre a marcar com a camisola da equipa principal do Barcelona ao fazê-lo com apenas 17 anos e 135 dias, um registo que pertencia a Lionel Messi, que se estreou a marcar pelos blaugrana aos 17 anos e 331 dias. Apenas Bojan (17 anos e 53 dias) e Ansu Fati (16 anos e 304 dias) superam este recorde.