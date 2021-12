Gavi transportado para o hospital após ser substituído no jogo com o Betis

O Barcelona informou há pouco que o médio Gavi teve de ser transportado para o hospital na sequência da situação que ditou a sua substituição no duelo desta tarde com o Betis. De acordo com os catalães, o jovem foi "transportado para o hospital de acordo com o protocolo, depois de ter ficado 'abalado' durante o jogo de hoje".A substituição do médio surgiu logo na primeira parte, depois de uma bolada em cheio no rosto. Gavi ainda entrou seguir em jogo após a situação, ainda disputou uma jogada, mas voltou a sentir-se mal, algo que levou a assistência média e posterior substituição. Seria retirado de campo em maca. Ao que tudo indica, Gavi passará as próximas 24 horas sob observação, havendo a previsão de que, na ausência de sequelas, esteja em pleno para disputar a 'final' com o Bayern Munique, na quarta-feira.