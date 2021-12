Gerard Piqué: «Prefiro morrer a ter de jogar no Real Madrid»

Gerard Piqué esteve no programa de televisão 'El Hormiguero', onde falou de vários temas do universo Barcelona e deixou uma garantia: nunca jogará no Real Madrid.Quando lhe perguntaram o que lhe teriam de oferecer para se mudar para os rivais da capital, o central nem hesitou na resposta: "Isso é absolutamente impossível. Não há nada. Prefiro morrer a ter de jogar no Real Madrid", atirou.No entando, explicou que tem o número de telefone de Florentino Pérez na sua agenda. "Se não o mudou tenho. Por uma questão pessoal."Piqué recordou também o dia em que Messi lhe disse que ia deixar o Barcelona. "Foi um dia muito duro, partilhámos o balneário durante 16 anos. É quase um irmão. Foi difícil ao nível pessoal. Este ano as coisas não começaram bem para nós porque o melhor da história deixou-nos. Ganhou a Bola de Ouro e demonstrou que é o melhor da história."O central, de 34 anos, já pensa no final da carreira. "Falei com companheiros meus e quando a carreira acaba, é um abismo. Joga-se desde os 16 anos e repente acaba tudo. Por muito preparado que estejas, dizem-me que é um precipício e que demoram muito tempo a adaptar-se à nova vida. Além do mais, antes eras uma estrela e depois ninguém te conhece..."