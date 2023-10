Gündogan arrasa colegas: «Não vim para Barcelona para perder desta maneira»

"Não vim para Barcelona para perder desta maneira!" Foi com esta frontalidade que Ilkay Gündogan reagiu à derrota do Barça frente (1-2) ao Real Madrid, onde o alemão gostava de ter visto outro tipo de atitude por parte dos colegas."Venho do balneário e vejo toda a gente desiludida, mas depois de um resultado tão desapontante num jogo destes, gostava de ter visto mais revolta. Isso é parte do problema. Temos de mostrar mais emoção quando perdemos e reagir quando sabemos que podíamos ter feito melhor", lançou o médio que chegou este verão do Man. City, antes de pedir mais à equipa:"Também tenho responsabilidade. Temos de dar um passo em frente, ser mais resilientes, senão o Real e até o Girona vão fugir."