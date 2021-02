«Goleada do PSG foi o último jogo de Messi pelo Barcelona na Champions em Camp Nou»

Rivaldo não tem dúvidas que Messi está a um passo de sair do Barcelona. O antigo jogador dos catalães assume que o argentino já se despediu da Champions em Camp Nou na 1.ª mão dos oitavos de final, esta semana, frente ao PSG, e que a saída de Suárez para o At. Madrid foi uma 'machadada' para o argentino.





"Esta goleada frente ao PSG será, com quase toda a certeza, o último jogo de Messi na Champions com o Barcelona em Camp Nou. O Barcelona não pode dar a Messi a possibilidade real de lutar por nenhum título importante. O seu futuro será o PSG, é uma equipa que lhe pode dar opção de continuar a ganhar títulos", disse o antigo jogador brasileiro ao site da Betfair.E prosseguiu: "Messi está, com mais de 30 anos, a assumir as responsabilidades da equipa. E, ainda por cima, esta temporada viu o seu melhor companheiro, Luis Suárez, a ir-se embora numa venda incompreensível que fez com que o Atlético Madrid ficasse mais forte do que nunca".Já sobre a 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, em Paris, Rivaldo não tem dúvidas: "Não há um único jogador do plantel [do Barcelona] que acredite numa reviravolta. É impossível dar a volta".