Golo anulado no Granada-Barcelona ainda dá que falar e João Félix também não esconde a indignação

Adivinen cuál si fue gol.



Luego hablan de Negreira. pic.twitter.com/DS3fOYYcCe — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) October 8, 2023

O empate (2-2) de ontem do Barcelona em casa do Granada continua a fazer correr muita tinta devido ao golo anulado a João Félix em pleno período de descontos. O português esteve muito perto de se transformar no herói de serviço e dar a vitória aos catalães, após um cruzamento teleguiado de João Cancelo, mas o árbitro, em consonância com o VAR, anulou o cabeceamento certeiro de Félix por entender que o posicionamento irregular de Ferran Torres teve interferência na jogada, ainda que o internacional espanhol não tenha tocado na bola.Um dia depois da polémica, João Félix andou pelo Twitter a colocar ‘likes’ em diversas publicações que questionavam a decisão da equipa de arbitragem: "Adivinhem qual foi golo. Ainda falam de Negreira". Esta publicação, que comparava o lance do golo anulado a outro semelhante que acabou por valer um golo ao Real Madrid, foi uma das que mereceu o gosto do avançado ex-Benfica.