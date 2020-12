Griezmann depois da derrota do Barcelona: «Deixámos uma imagem muito feia»

Antoine Griezmann estava muito desiludido no final do jogo de ontem com a Juventus, para a Liga dos Campeões, onde o Barcelona perdeu por 3-0.





"O que se passou? Boa pergunta", começa por dizer o avançado francês. "Na primeira parte passaram-nos por cima. Faltou vontade, atitude, faltou correr, defender, atacar... foi tudo mau!"E prosseguiu. "De quem será a culpa, se somos nós que jogamos? A culpa é nossa e temos que trabalhar. Temos de melhorar, de querer trabalhar e jogar, só assim conseguiremos seguir em frente. Não vamos procurar desculpas, a única maneira de superarmos isto é a trabalhar. Temos um jogo domingo e temos de o ganhar, caso contrário tudo vai complicar-se ainda mais. Hoje deixámos uma imagem muito feia de nós, para nós e para os adeptos. O que aconteceu hoje foi um golpe muito duro, mas vai servir para pormos as coisas no sítio, para acordarmos e percebermos que o futebol é difícil, que nada está garantido e que temos de voltar a ganhar."O Barcelona já estava apurado para os oitavos-de-final da prova.