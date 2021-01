Griezmann horrorizado com brutal espancamento a adolescente francês: «Imagens insuportáveis»

Antoine Griezmann mostrou nas redes sociais a sua solidariedade para com um adolescente francês que esteve perto de perder a vida depois de ter sido brutalmente agredido por um grupo de 10 jovens num bairro de Paris.





Des images insoutenables . Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Pouco depois de sair da escola, no último dia 15 deste mês, Yuiry, de 15 anos, foi brutalmente agredido com murros, pontapés e varas de ferro, acabando por dar entrada no hospital em estado muito grave. Uma semana depois continua em coma induzido.Através do Twitter, o avançado francês do Barcelona mostrou-se horrorizado com o sucedido. "Imagens insuportáveis. Muita força Yuiry, recupera bem."