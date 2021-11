Guardiola sobre Xavi: «Não tem de ser o meu herdeiro. Tem de ser ele próprio»

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, aprovou a contratação de Xavi Hernández para treinador do Barcelona. O ex-técnico do antigo médio em Camp Nou acredita que o regresso de Xavi é uma boa notícia para o emblema culé."Conhece o clube e estou convencido que trará uma energia mais do que positiva porque ele é positivo, vê sempre o lado bom das coisas e isso é o mais importante. E depois podemos contar com a sua classe para ver futebol e a sua dedicação e esforço", referiu, em conferência de imprensa.Xavi tem sido apontado como o "novo Guardiola", tanto pelo estilo de jogo como pela filosofia adotada nos primeiros anos da carreira enquanto treinador no Al-Sadd, e claro, por ter sido orientado pelo próprio Pep."Xavi não tem de ser meu herdeiro ou herdeiro de outro qualquer treinador. Tem de ser ele. Nós treinadores somos o que somos e ele tem de tomar as decisões. As pessoas não se podem esquecer que na minha época também perdemos títulos, poucos, mas perdemos, essa é a realidade", finalizou Guardiola.